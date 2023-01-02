العالم اليوم - لنس يُلحق الخسارة الأولى بسان جرمان هذا الموسم

انتم الان تتابعون خبر لنس يُلحق الخسارة الأولى بسان جرمان هذا الموسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 01:24 صباحاً - ألحق لنس الوصيف بباريس سان جرمان المتصدر، أول خسارة له هذا الموسم في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3-1 في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم وقلص الفارق عنه إلى 4 نقاط.

ويملك سان جرمان 44 نقطة مقابل 40 للنس.

وسجل البولندي برزيميسلو (5) والبلجيكي لويس اوبندا (28) والكسيس كلود-موريس (47) أهداف لنس، وهوغو ايكيتيكي هدف سان جرمان الوحيد (8).

وحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد أن حقق الفوز التاسع في 9 مبارياته خاضها في عقر داره.

في المقابل، تعود الخسارة الأخيرة لسان جرمان في الدوري إلى 20 مارس الماضي عندما سقط أمام موناكو بثلاثة نظيفة.