العالم اليوم - لنس يُلحق الخسارة الأولى بسان جرمان هذا الموسم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 01:24 صباحاً - ألحق لنس الوصيف بباريس سان جرمان المتصدر، أول خسارة له هذا الموسم في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3-1 في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم وقلص الفارق عنه إلى 4 نقاط.
ويملك سان جرمان 44 نقطة مقابل 40 للنس.
وسجل البولندي برزيميسلو (5) والبلجيكي لويس اوبندا (28) والكسيس كلود-موريس (47) أهداف لنس، وهوغو ايكيتيكي هدف سان جرمان الوحيد (8).
وحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد أن حقق الفوز التاسع في 9 مبارياته خاضها في عقر داره.
في المقابل، تعود الخسارة الأخيرة لسان جرمان في الدوري إلى 20 مارس الماضي عندما سقط أمام موناكو بثلاثة نظيفة.
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