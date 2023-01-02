محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: روسيا لا تسعى لخلق صراع فى منطقة البلقان

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال ظهوره عبر "سكايب"، فى برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا سعت لفرض سيطرتها على دول أوروبا، ما يجعل سقوط أمريكا كافى لسقوط حلف الناتو، كما سقط الاتحاد السوفيتى بعد سقوط روسيا.

وأشار إلى أن أمريكا حاولت السيطرة على منطقة البلقان، وبحجج وأعذار مختلفة، كما جعلت بسياساتها من أوروبا الشرقية أعداء لروسيا.

وتابع، أن روسيا ليس لها أى مصلحة فى إشعال صراع منطقة البلقان، لافتا إلى إن الصراع قائم بالفعل ولم يتم حله من قبل، ولكنه كان مخدرا وبقى الأمر كما هو عليه.

وأضاف أن الوضع الجيوسياسى حاليا فى العالم، سواء انسحاب أمريكا من افغانستان، أو عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا، أو صراع الصين وتايوان، أعطى فرصة لبعض الدول بالمطالبة بحقوقهم القديمة.