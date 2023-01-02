القاهرة الإخبارية: قتيل و9 مصابين فى إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

وأظهرت لقطات بثتها قنوات إخبارية عناصر الشرطة وهم يركضون وآخرون يمتطون ظهور الخيل، يهرعون إلى المنطقة التى شهدت إطلاق النار. ولم تعلن الشرطة اسم القتيل أو حالة الأشخاص التسعة الذين نقلوا إلى المستشفى.
وقع الحادث على بعد عدة مبان من المسرح الرئيسى لمهرجان "مون باى أوفر موبيل"، وتواصل الاحتفال بعروض الألعاب النارية حتى منتصف الليل احتفالا ببداية عام 2023.
قال "بول برين" قائد الشرطة للصحفيين بالقرب من مكان الحادث، إن مطلق النار والقتيل يعرفان بعضهما على ما يبدو.
وتابع: "هذا من شأنه أن يمنحنا بعض الراحة فى وسط المدينة، لأن هذا لم يكن مجرد إطلاق نار عشوائى".
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