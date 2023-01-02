القاهرة الإخبارية: قتيل و9 مصابين فى إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - لقى شخص حتفه وأصيب تسعة آخرون فى إطلاق نار قرب آلاف المحتفلين، الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بليلة رأس السنة وسط مدينة موبيل، وفق ما ذكرت شرطة ولاية ألاباما الأمريكية، وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأظهرت لقطات بثتها قنوات إخبارية عناصر الشرطة وهم يركضون وآخرون يمتطون ظهور الخيل، يهرعون إلى المنطقة التى شهدت إطلاق النار. ولم تعلن الشرطة اسم القتيل أو حالة الأشخاص التسعة الذين نقلوا إلى المستشفى.

وقع الحادث على بعد عدة مبان من المسرح الرئيسى لمهرجان "مون باى أوفر موبيل"، وتواصل الاحتفال بعروض الألعاب النارية حتى منتصف الليل احتفالا ببداية عام 2023.

قال "بول برين" قائد الشرطة للصحفيين بالقرب من مكان الحادث، إن مطلق النار والقتيل يعرفان بعضهما على ما يبدو.

وتابع: "هذا من شأنه أن يمنحنا بعض الراحة فى وسط المدينة، لأن هذا لم يكن مجرد إطلاق نار عشوائى".