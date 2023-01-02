العالم اليوم - "موت الذات الثالثة" يفوز بجائزة مهرجان المسرح بالجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 12:22 صباحاً - فاز عرض (موت الذات الثالثة) للمخرج عيسى جقاطي بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر في دورته الخامسة عشرة التي أسدل الستار عليها الأحد.

كما حصل العرض على جائزة أفضل نص مسرحي كتبه محمد الأمين بن ربيع، وجائزة أفضل أداء رجالي للممثل توفيق رابحي.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لعرض (موعد.كون) لمسرح بلعباس الجهوي فيما تقاسم جائزة الإخراج أحمد رزاق عن عرض (التافهون) وشاهيناز نغواش عن عرض (شجرة الموز) لمسرح سكيكدة.

وفازت الممثلة سعاد جناتي بجائزة أفضل أداء نسائي عن عرض (موعد.كون) مناصفة مع الممثلة أمينة بلحوسين عن عرض (العازب) للمسرح الجهوي لوهران.

وذهبت جائزة أفضل موسيقى إلى بحر بن سالم عن عرض (الجاثوم) كما حصد العرض جائزة أفضل سينوغرافيا مناصفة مع عرض (شجرة الموز).

وكان المهرجان الذي انطلق في 23 ديسمبر قد عرض أكثر من 30 مسرحية من بينها 13 ضمن المسابقة الرسمية.