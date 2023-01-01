القاهرة الإخبارية.. زيلينسكى: وحدة الأوكرانيين تتناقض بشدة مع الخوف الروسى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إن وحدة أوكرانيا وامتلاكها هدفًا تعمل من أجله يتناقضان بشدة مع الخوف السائد فى روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف زيلينسكى، فى خطابه الليلى المصور: "الشعور الذى نمتلكه جميعا بالوحدة، وبالحياة نفسها يتناقض بشدة مع الخوف الذى يسود روسيا". تابع: "إنهم خائفون، يمكنكم أن تشعروا بذلك. وهم محقون فى خوفهم، لأنهم سيخسرون، الطائرات المسيرة والصواريخ وكل شيء آخر لن يساعدهم، لأننا نقف متحدين، بينما يجمعهم الخوف فقط". وشنّت روسيا منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، بدعوى تحرير إقليم دونباس الانفصالى، إلا أنها تطورت بضمها 4 مناطق فى الشرق والجنوب الأوكرانى، وهى لوهانسك، دونيتسك، خيرسون، زابوريجيا، إلى حيازة الاتحاد الروسى، وسط تنديدات دولية وأممية.

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