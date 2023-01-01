القاهرة الإخبارية.. أمريكا: الجفاف يضع بعض الولايات فى مأزق

جدة - نرمين السيد - فعلى الرغم من تحذيرات أطلقت مرارا، لم تنجح الولايات المتحدة فى تخفيف استخدام المياه على نحو كاف، ما دفع السلطات الفيدرالية فى وضع قيود، وتخفيف وخفض المياه فى بعض الولايات، حسبما جاء فى تقرير أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

ففى الأريزونا، ستنخفض نسبة المياه الممنوحة للولاية بنسبة 21%، و8% نيفادا، و7% فى المكسيك، التى يصب فيها النهر.

وتغذى نهر كولورادو، تساقطات الثلوج التى تتكدس فى المرتفعات شتاءً، قبل أن تذوب صيفا، ولكن بفعل التغيرات المناخية، أصبحت الأمطار أخف، والثلوج تذوب أسرع، ما يحرم النهر من موارده المائية.

ويمنح النهر المياه لملايين الأشخاص وكثير من المزارع، لكن بالرغم من أن الولايات تمر بعامها الـ 23 من الجفاف، إلا أن هذه الموجة من الجفاف، الأصعب والأقسى من ألف سنة.