تساقط زخات من الثلوج في الرشادية جنوب الأردن .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 1 يناير 2023 11:05 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- نشر موقع طقس العرب , مقطع فيديو يظهر تساقطا للثلوج في منطقة الرشادية جنوب الأردن . شاهد :

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