القاهرة الإخبارية: مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات باشتباكات مع محتجين بالصومال

جدة - نرمين السيد - قال طبيب بأحد المستشفيات العامة فى الصومال إن اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن على مدى عدة أيام فى منطقة أرض الصومال الانفصالية، ما أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل، وتسبب بإصابة العشرات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





ومنذ ما يزيد على أسبوع، تقاتل قوات الشرطة والجيش المحتجين فى "لاسعانود"، وهى مدينة تقع فى شرق منطقة أرض الصومال المتنازع عليها بينها وبين بلاد بنط المجاورة، وهى إحدى مناطق الصومال التى تتمتع بحكم شبه ذاتى. ويطالب المحتجون بأن تتخلى أرض الصومال عن سيطرتها على المدينة لصالح بلاد بنط، ويتهمون أيضًا قوات الأمن بالفشل فى إنهاء حالة انعدام الأمن بالمدينة. وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولى واسع النطاق باستقلالها. ويسود السلام فى المنطقة رغم أن الصومال تخوض حربًا أهلية منذ ثلاثة عقود.

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