تنصيب لويس لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للبرازيل، عبر موقعها الإلكترونى باللغة الإنجليزية، أن دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين تحرك موكبهما من ميدان الوزارات قبل الوصول إلى مبنى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.
وجاء التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة فى العاصمة برازيليا، وبعد أداء اليمين الدستورية، توجه دا سيلفا لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسى أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.
جدير بالذكر أن دا سيلفا "77 عاما" يخلف الرئيس اليمينى جايير بولسونارو الذى غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته.
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