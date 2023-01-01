زيلينسكى يشكر التشيك على دعمها أوكرانيا أثناء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - شكر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى جمهورية التشيك ورئيس الوزراء بيتر فيالا على دعمهما أوكرانيا فى طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبى خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى.





وكتب زيلينسكى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ممتنون للتشيك الصديقة ورئيس الوزراء بيتر فيالا لدعمهما أوكرانيا فى طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبى خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى". وأضاف زيلينسكى -وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن الأوكرانيين يقدرون الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبى والتضامن الذى لا يتغير مع أوكرانيا فى مقاومة روسيا". جدير بالذكر أن جمهورية التشيك سلمت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى إلى السويد فى 1 يناير الجارى.

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