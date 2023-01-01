باحث دولى لـ القاهرة الإخبارية: 90% من أهداف صواريخ روسيا فى أوكرانيا مدنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا أن الهجمات التى نفذت فى بلدات منها كييف ليلة رأس السنة كانت تستهدف مصانع المسيّرات الأوكرانية، وهو ما اعتبره "سعيد سلام"، الباحث فى العلاقات الدولية، ادعاءً ليس له أساس من الصحة، إذ إن العاصمة الأوكرانية عاشت ليلة أمس وهذه الليلة ساعات عصيبة، وتم استهدافها بأعداد كبيرة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع.





وأوضح سلام لـ "القاهرة الإخبارية" أن أحد الفنادق بالعاصمة تم استهدافه بأحد الصواريخ، فضلًا عن كلية الأحياء والطب، متسائلًا: هل هذه البنايات مصانع للمسيّرات الأوكرانية؟ وأضاف الباحث فى العلاقات الدولية، أن 90% من الأهداف التى يتم استهدافها فى أوكرانيا مدنية، وموجهة نحو المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية، وليس لها علاقة بالبنية التحتية العسكرية. كما أشار إلى الدراسة التى تم إجراؤها منذ شهرين للبيانات التى يصدرها الجيش الروسى على لسان المتحدث باسمه روسيا لوحظ من خلالها أنه تم قتل ما يعادل مليون جندى أوكرانى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

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