القاهرة الإخبارية.. بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لإضعافنا

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين الروسى قد أعلن أمس السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال بوتين، إن الغرب كذب بشأن السلام واستعد للعدوان، مشددًا على أن سيادة روسيا ومستقبلها تعتمد على وحدة شعبها، وأن "الدفاع عن الوطن هو واجبنا المقدس".
وأشار الرئيس الروسى، خلال كلمته للشعب الروسى بمناسبة العام الجديد، إلى أن العام "2022 كان عام القرارات الصعبة"، مؤكدًا أن الروس أظهروا شجاعة بدعمنا عسكريا فى أوكرانيا".وأشار إلى أن "الغرب يستخدم أوكرانيا وسيلة لتدمير روسيا".
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