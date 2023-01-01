الدفاع البريطانية: أكثر من 45000 مهاجر عبروا إلى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الدفاع فإن آخر جرائم العبور لهذا العام وقعت فى يوم عيد الميلاد، عندما عبر 90 شخصًا من فرنسا على قاربين.

ولم تسجل وزارة الدفاع أى معابر أخرى خلال الأيام الستة الأخيرة من عام 2022 وسط سوء الأحوال الجوية.