أوكرانيا: تعرضنا لـ14870 غارة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان صادر عن حرس الحدود الأوكرانى، ذكر فيه أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت فى أوكرانيا 14870 مرة خلال عام 2022.

وأضاف البيان، أن معظم صافرات الإنذار دوت فى مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وسومى، وجاءت منطقة وسط أوكرانيا فى المركز الثانى من حيث عدد الغارات أعقبها غرب أوكرانيا.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير 2022 بدأت القوات الروسية عملية عسكرية فى أوكرانيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.