العالم اليوم - البرازيل.. اعتقال مسلح يحمل عبوة ناسفة في حفل تنصيب الرئيس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 09:22 مساءً - ألقت الشرطة البرازيلية، يوم الأحد، القبض على رجل يحمل عبوة ناسفة وسكينا، أثناء محاولته دخول ساحة في العاصمة برازيليا، حيث أقيمت مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب، لويس لولا دا سيلفا.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن آلان كامبوس، المسؤول في الشرطة العسكرية بالعاصمة البرازيلية توقيف الرجل المسلح.

ولم يجر الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن دوافع الرجل المسلح الذي جرى توقيفه في يوم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، فيما تحوم الشكوك حول كونه من أنصار الرئيس اليميني السابق.

والرئيس المنتخب المعروف بلقب "لولا"، ذو توجه يساري، كان قد تولى رئاسة البلاد في الفترة ما بين سنتي 2003 و2010.

وقضى الرئيس الجديد عاما ونصف العام في السجن إثر إدانته بحكم قضائي في قضايا فساد، ثم تمت تبرئته وعاد إلى الحقل السياسي.

في أكتوبر الماضي، فاز لولا الذي يبلغ 77 عاما من العمر في انتخابات رئاسية على الرئيس اليميني المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.

وأثيرت مخاوف في البرازيل من احتمال أن يحاول أنصار بولسونارو إحداث فوضى، خلال مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد.

في غضون ذلك، لن يحضر بولسونارو تنصيب خلفه، لأنه غادر في وقت سابق صوب الولايات المتحدة.