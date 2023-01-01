باحث سياسى لـ «القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبى لعبة فى يد أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف قيراطة، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قلة حيلة الاتحاد الأوروبى فى منع اندلاع الحرب، أكدت أن الدول الأوروبية على كبريائها وعظمتها وتاريخها، لم تكن سوى لعبة فى يد أمريكا.

وتابع، أن المظاهرات التى خرجت مؤخرا ضد الحكومات الأوروبية، كان الهدف منها أن يقول المتظاهرين للحكومات إن رفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية، أهم من خوض الحروب ودعم أحد الجهات ضد جهة أخرى.

واستكمل، أنه من المعلوم أن الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث خلالها، ودعم الدول الأوروبية لأوكرانيا، كانت سببا فى سقوط عدد من الحكومات الأوروبية، مثلما حدث فى بريطانيا وإيطاليا.