جدة - نرمين السيد - وأضاف قيراطة، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قلة حيلة الاتحاد الأوروبى فى منع اندلاع الحرب، أكدت أن الدول الأوروبية على كبريائها وعظمتها وتاريخها، لم تكن سوى لعبة فى يد أمريكا.
وتابع، أن المظاهرات التى خرجت مؤخرا ضد الحكومات الأوروبية، كان الهدف منها أن يقول المتظاهرين للحكومات إن رفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية، أهم من خوض الحروب ودعم أحد الجهات ضد جهة أخرى.
واستكمل، أنه من المعلوم أن الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث خلالها، ودعم الدول الأوروبية لأوكرانيا، كانت سببا فى سقوط عدد من الحكومات الأوروبية، مثلما حدث فى بريطانيا وإيطاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسى لـ «القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبى لعبة فى يد أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.