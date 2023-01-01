جدة - نرمين السيد - وقال قارصلى، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "زووم"، إن الاتحاد الأوروبى عندما تم تأسيسه، لم يكن يهدف فقط إلى فكرة وجود اتحاد، بل تحويل الدول الأوروبية إلى وحدة واحدة، على غرار الولايات فى أمريكا.
وأضاف، أن بريطانيا برغم تصريحات رئيس وزرائها، إلا أنها بالتأكيد نادمة بشدة على الخروج من الاتحاد الأوروبى المعروف باسم اتفاقية "بريكست"، لافتا إلى أنها بذلك فقدت العديد من الامتيازات التى كانت تتمتع بها، بدليل الوضع الاقتصادى الصعب التى تعانى منه.
واستطرد، أن الاتحاد الأوروبى ما زال لديه مشكلات داخلية وسياساته الخارجية والدفاعية غير موحدة، إلا أنه يتطور ويخطو خطوات إيجابية للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى ألمانى سابق لـ القاهرة الإخبارية: بريطانيا نادمة على البريكست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.