برلمانى ألمانى سابق لـ القاهرة الإخبارية: بريطانيا نادمة على البريكست

جدة - نرمين السيد - وقال قارصلى، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "زووم"، إن الاتحاد الأوروبى عندما تم تأسيسه، لم يكن يهدف فقط إلى فكرة وجود اتحاد، بل تحويل الدول الأوروبية إلى وحدة واحدة، على غرار الولايات فى أمريكا.

وأضاف، أن بريطانيا برغم تصريحات رئيس وزرائها، إلا أنها بالتأكيد نادمة بشدة على الخروج من الاتحاد الأوروبى المعروف باسم اتفاقية "بريكست"، لافتا إلى أنها بذلك فقدت العديد من الامتيازات التى كانت تتمتع بها، بدليل الوضع الاقتصادى الصعب التى تعانى منه.

واستطرد، أن الاتحاد الأوروبى ما زال لديه مشكلات داخلية وسياساته الخارجية والدفاعية غير موحدة، إلا أنه يتطور ويخطو خطوات إيجابية للغاية.