عاجل.. إيقاف شخص يحمل جهاز تفجير خلال مراسم تنصيب رئيس البرازيل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن الشرطة البرازيلية أوقفت شخصا يحمل جهاز تفجير وسكينا حاول دخول منطقة تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا.





وأوضحت الشرطة البرازيلية، أن الشخص المعتقل كان يحمل جهازا متفجرا وسكينا وحاول دخول منطقة تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا. ويؤدى الرئيس البرازيلى المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، فى برازيليا اليمين الدستورية لولاية ثالثة. ومن المقرر أن يحضر المراسم أكثر من عشرة رؤساء دول، ومن المخطط، فى أعقاب المراسم، إقامة حفل موسيقى كبير يضم أكثر من 40 فنانا.

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