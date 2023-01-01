مالك حداد يغادر شركة جت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 1 يناير 2023 08:09 مساءً - دوت الخليج - : ودع وزير النقل الأسبق شركة جت برسالة عاطفية نقتطف أجزاء منها :
.. لم يحدث ان اختلطت مشاعر الحزن والفرح والغضب والامل في لحظة واحدة وفي قلب واحد كما هي الحالة التي اشعر بها في هذه المرحلة ولكني كعادتي سأبقى إيجابيا ... بكل الفخر وراحة ضمير اعلن عن تخرجي من كلية جت لصناعة المستقبل والامل والحياة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ بدأت رحلتي في هذه المدرسة عام ١٩٨٦ مع نخبة من الأشخاص الذين تخرجوا قبلي بسنوات عديدة ومنهم من ارتحل الى ديار الحق وله الفضل الأكبر في إعطائي الفرصة للتعلم والتبحر في علم النقل واولهم العم المرحوم عدنان المفتي ( رحمه الله ) .
وقال : "لا يسعني في هذه المناسبة الا ان اشكر جميع المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في هذه المؤسسة العريقة وكذلك الاخوة مكاتب السياحة والسفر والرسميين الحكوميين مثل وزارة النقل وهيئة النقل البري ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الذين امنوا بدور هذه الشركة ومساهمتها في تطور قطاع النقل العام والسياحي في بلدنا ) .
وأنهى رسالته بقوله : استودعكم الله وادعوه تعالى ان يكون معكم وينقلكم لنجاحات اكبر وثقوا تماماً انني دوماً حاضراً لخدمتكم وخدمة وطننا وقطاعي النقل والسياحة في بلدنا الحبيب).
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