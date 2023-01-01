القاهرة الإخبارية تستعرض تداعيات انضمام كرواتيا للشنجن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مع انضمام كرواتيا إلى منطقة الشنجن، التى تتيح إلى مواطنيها حرية الحركة والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبى دون الحاجة إلى تأشيرات، وكذلك بدء التداول بعملة اليورو، بعد نحو عقد من انضمامها للاتحاد الأوروبى ضمن استراتيجية الاتحاد لتنمية قدرات أعضائه فى التكتل الأوروبى، ما اعتبره أندريه بلينكوفيتش، رئيس الوزراء الكرواتى، هدفا استراتيجيا وسياسيا سعت الدولة لتحقيقه فى السنوات الماضية لأصغر دولة عضو فى الاتحاد.





وفى تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" وبحسب جمال قارصلى، البرلمانى السابق من برلين، فإن دول الاتحاد الأوروبى تعيش حالة من الارتياح، إذ يستطيع كل مواطن أوروبى زيارة كرواتيا دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة لدخول البلاد أو لتغيير العملة.

وأوضح البرلمانى السابق، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هدف الاتحاد الأوروبى فى السنوات الماضية تشكيل وحدة أوروبية أسوة بما حدث فى أمريكا التى أضحت تضم 50 ولاية، ليصل إلى دولة أوروبية موحدة، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبى أكثر قوة يوما بعد يوم، مؤكدا أن المملكة المتحدة رغم تصريحات مسؤوليها إلا أنها ندمت على الخروج من الاتحاد بعد أن فقدوا الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها جراء عضويتهم.

وأقر "قارصلى" أنه رغم ثورة التطور التى يعيشها الاتحاد الأوروبى، إلا أنه ما زال يواجه مشكلات داخلية وسياساته الخارجية والدفاعية ليست موحدة، معبرا عن اختلافه مع الآراء التى تقول إن الاتحاد الأوروبى تخلى عن مساندة بعض الدول أثناء جائحة كورونا التى ضربت العالم، مستشهدا بما قدمه من دعم مادى لإيطاليا وإسبانيا أثناء الجائحة.

وشدد البرلمانى السابق على أن الاتحاد الأوروبى أضحى داعما قويا لدوله بمنحهم قروضا بضمانات من دول أخرى، وهو ما كان غير معقول حدوثه فى السابق.