وزير ألمانى لـ القاهرة الإخبارية: ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد

جدة - نرمين السيد - يتوقع كريستيان ليندنر، وزير المالية الألمانى، أن ينخفض التضخم فى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا هذا العام إلى سبعة فى المئة، وأن يواصل التراجع فى 2024 وما بعدها، ولكنه عبّر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال "ليندنر" فى لقاء صحفى مع صحيفة "بيلد" المنشور اليوم، الأحد: "يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند اثنين فى المئة، ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزى الأوروبى والحكومة الألمانية". وبعدما ارتفع التضخم فى ألمانيا على أساس سنوى بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الغزو الروسى لأوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف فى نوفمبر إلى 11.3 فى المئة من 11.6 فى المئة الشهر السابق.

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