أستاذ اقتصاد لـ القاهرة الإخبارية: أوروبا لديها ازدواجية فى المعايير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد، إن استخدام أوروبا للفحم من أجل توليد الكهرباء رغم مطالباتها دول العالم بتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، هى ازدواجية واضحة فى المعايير.





وأضاف درويش، فى مداخلته عبر خاصية "سكايب"، فى برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ازدواجية أوروبا موجودة فى ملفات كثيرة أخرى مثل ملف حقوق الإنسان، وليس ملف الطاقة فقط. وتابع، أن هذه الازدواجية التى تمارسها أوروبا، تضغط بها على دول العالم الثالث: "بالنسبة للدول الأوروبية، فلاح فى الكونغو قد يلوث البيئة، بينما هم لديهم مفاعلات نووية، تنتج عنها مخلفات نووية، ويدفنوها فى دول العالم الثالث". وأكد، أن العقوبات التى تفرضها دول الغرب على دول العالم الثالث، لا تهدف إلى الحفاظ على البيئة، بينما تهدف إلى إعاقة هذه الدول ومنع نموها أو تطورها، وحتى تبقى تابعة للاقتصادات الكبرى مثل أمريكا والصين ودول الغرب.

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