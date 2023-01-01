باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: سول تستشعر الخطر بعد تطور أسلحة بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وأضاف "خير"، خلال ظهوره عبر "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية أطلقت 70 صاروخا، بين قصيرة المدى ومتوسطة المدى، بينهم صاروخ كان فى شهر نوفمبر الماضى، وقيل إنه صاروخ عابر للقارات، ويمكن أن يضرب الولايات المتحدة.

وتابع، أن كوريا الجنوبية بدأت تستشعر بالخطر بعد التطور الكبير الذى تشهده كوريا الشمالية فى تصنيع الأسلحة، ولأن كوريا الشمالية زادت من قدراتها العسكرية فى الفترة الأخيرة.

وأردف، أن كوريا الجنوبية حدثت بها أزمة سياسية كبرى، بعد وصول 5 مسيرات من كوريا الشمالية إلى الجنوبية وفشلت الدفاعات الكورية الجنوبية فى التصدى لها حينها، ما أحدث أزمة.

واستكمل، أن زعيم كوريا الشمالية يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع نسخة أخرى من حلف الناتو، من خلال التحالفات التى تقوم بها، ومن بينها تقربها من كوريا الجنوبية فى الفترة الأخيرة، وذلك فى صالح موقفها فى الصراع بين الصين وتايوان.