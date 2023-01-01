خبير دولى لـ القاهرة الإخبارية: اقتصاد روسيا يعتمد على صادرات النفط والغاز

وقال ماجد كيالى، باحث فى العلاقات الدولية، من برلين، إن أوروبا وخاصة ألمانيا التى تعد القاطرة الاقتصادية فى دول الاتحاد الأوروبى، تريد أن تتحرر تمامًا من إمدادات الطاقة الروسية سواء كان الغاز أو النفط.
وأضاف "كيالى" فى مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن ألمانيا أكثر من كانت لها ارتباطات وثيقة بإمدادات الطاقة الروسية، إلا أن بعد الغزو اختلف الوضع كثيرًا، وأنهت ألمانيا اعتمادها على إمدادات الطاقة من روسيا.
وأشار الخبير الدولى، إلى أن النفط والغاز الروسيين يغذيان 40% من الموازنة الروسية، وروسيا نظرًا لكونها دولة كبيرة من حيث المساحة وتعد الأكبر فى العالم، وتحتوى على كل المعادن إلا أنها فقيرة اقتصاديًا ولا يوجد فيها تطور اقتصادى وتعتمد مثل أى دولة من دول العالم الثالث على صادراتها من النفط والغاز، بالإضافة إلى الصادرات الزراعية.
وأوضح أن "خط دروجبا" كان معفيًا من العقوبات الأوروبية على النفط، إلا أن ألمانيا تريد أن تتحرر نهائيًا وتفك ارتباطها من الاعتماد على النفط والغاز الروسى، رغم أن هناك سماحًا ومرونة بالقرار الأوروبى الذى أعفى بعض الدول التى ليس لها إطلالات على البحر من العقوبات، وأن النفط الذى يأتى من الأنابيب مسموح به.
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