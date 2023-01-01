جدة - نرمين السيد - واعتبرت الوزارة -فى بيان لها اليوم الأحد - أن موقف نتنياهو صفعة للدول التى تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق فى ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال فى المحافل الدولية.
وكان نتنياهو وفى رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، التى تنص صراحة على حق الشعوب فى تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بإنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية: تستنكر تصريحات نتنياهو بعدم وجود احتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.