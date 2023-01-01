الخارجية الفلسطينية: تستنكر تصريحات نتنياهو بعدم وجود احتلال

جدة - نرمين السيد - واعتبرت الوزارة -فى بيان لها اليوم الأحد - أن موقف نتنياهو صفعة للدول التى تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق فى ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال فى المحافل الدولية.

وكان نتنياهو وفى رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، التى تنص صراحة على حق الشعوب فى تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بإنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.