«القاهرة الإخبارية»: حرب روسيا تقضى على أحلام أوروبا بوقف استخدام الفحم

جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى تقرير أذاعه برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الحرب الروسية الأوكرانية قضت على أحلام الدول الأوروبية فى التوقف عن استخدام الفحم فى إنتاج الكهرباء، خلال عقد من الزمان.

وتسببت أزمة الطاقة التى نتجت عن نشوب الحرب، فى إعادة فتح مناجم الفحم، واستخدام المصدر الأكثر تلويثًا للبيئة، فى إنتاج الكهرباء.

وفى النهاية، سقطت التعهدات الأوروبية بالحفاظ على البيئة، بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية، ونقص الطاقة.

قبل 4 أعوام، أغلقت ألمانيا آخر منجم للفحم الأسود، وأعلنت فى 2020، استعدادها لتصبح أول دولة صناعية تتخلى عن إنتاج الكهرباء من الفحم، خلال 10 سنوات، قبل أن تجبر الحرب الروسية الأوكرانية ألمانيا على مراجعة سياساتها.