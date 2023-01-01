العالم اليوم - السوق السعودي باللون الأخضر في أول أيام التداول في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 06:22 مساءً - ارتفعت الأسهم السعودية، الأحد، لتبدأ عام 2023 على ارتفاع تماشيا مع التوقعات الاقتصادية للبلاد، كما ارتفعت الأسهم في بورصة مسقط، في الوقت الذي كانت فيه معظم البورصات الخليجية الأخرى مغلقة وسط غياب المستثمرين بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

وأفادت رويترز الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن تحقق فائضا في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي في 2023، وإن كان منخفضا بنسبة 84 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، إذ من المتوقع أن تلقي حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط بثقلهما على إيرادات أكبر دولة مصدرة للنفط. تحركات الأسهم ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.9 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية واحدا بالمئة. وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك مسقط 1.8 بالمئة وتقدم سهم بنك صحار الدولي 1.9 بالمئة. وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية في عمان، الأحد، إن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، قد صادق على ميزانية عام 2023 للبلاد، بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار) أو ما يعادل 3 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار) في ميزانية 2022.

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