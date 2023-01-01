العالم يستقبل عام 2023 بعد سنة مضطربة

العالم يستقبل عام 2023 بعد سنة مضطربةاحتفل العالم، اليوم الأحد، بحلول سنة 2023 مودّعا عاما مضطربا شهد أحداثا سياسية ورياضية واجتماعية واقتصادية مختلفة كانت من أبرزها الحرب في أوكرانيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية في نيويورك، أمطرت قصاصات الورق الملون (كونفيتي) على الحشود في ساحة تايمز سكوير بعد هبوط الكرة الشهيرة، وهو تقليد يعود تاريخه إلى العام 1907، مع انتظار زوار من كل أنحاء العالم لساعات تحت المطر وفي البرد ليكونوا جزءا من هذا الحدث.

وكانت نيوزيلندا أول دولة في العالم دخلت عام 2023 الجديد، بحيث شهد إقامة عرض ضوئي واحتفالات غنائية في مدينة أوكلاند وسائر مدن البلاد.

في أستراليا، كانت سيدني أولى المدن التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدةً بذلك لقبها "العاصمة العالمية لعيد رأس السنة"، بعد أن شهدت، في العامين الماضيين، إغلاقاً واحتفالات محدودة بسبب تفشي المتحوّرة أوميكرون.

لكن احتفالات ليلة رأس السنة أقيمت كما كان مخططا لها، رغم اكتظاظ المستشفيات في أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالفيروس بعد قرار رفع تدابير "صفر كوفيد" الصارمة.

وتوافد المحتفلون في بكين إلى النوادي ومواقع الحفلات والحانات فيما احتفل شبان وسط مدينة شنغهاي في الشوارع قرب واجهة بوند البحرية الشهيرة وفق ما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.