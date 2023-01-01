مراسل «القاهرة الإخبارية»: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى فى فلسطين. وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى للشباب الفلسطينى تزداد يومًا بعد يوم، لافتة إلى أنه مع حلول أول يوم فى العام الجديد، اعتقلت سلطات الاحتلال 5 فلسطينيين.





وأضافت أن العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك يوميًا، بالإضافة إلى التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد واقتحامات من جماعات الهيكل المزعوم، خاصة خلال الفترة التى تُسمى بالأعياد اليهودية. وأشارت إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت: إن هناك 7 آلاف حالة اعتقال خلال العام الماضى، ورصدت أن عام 2022 شهد زيادة ملحوظة فى الحالات مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك إصابات خلال مواجهات قوات الاحتلال والفلسطينين، وهذا يحدث بشكل يومى، بالإضافة إلى اعتقالات وإصابات لعدد من الفلسطينيين.

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