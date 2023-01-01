القاهرة الإخبارية: إيقاف إمدادات النفط الروسى بشكل كامل لألمانيا وبولندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مرزوق"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه لم يعد هناك أى كميات من النفط الروسى فى ألمانيا وبولندا، الموقعتان اتفاقية لاستخدام أحد الموانئ البولندية فى استقبال سفن النفط من مختلف دول العالم عوضا عن النفط الروسى.

وأشار إلى أن ألمانيا كانت تشترى نسبة 35% من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا، وأصبحت الآن النسبة 0%، مضيفا أن الحكومة قامت ببناء 4 محطات للغاز المسال شمال ألمانيا.