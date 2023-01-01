المملكة المتحدة تنهى كافة واردات الغاز الطبيعى المسال من روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية البريطانية - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعى الروسى المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".
وأكد البيان أن المملكة المتحدة تدعم جميع البلدان فى أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا.
يشار إلى أن واردات المملكة المتحدة من مصادر الطاقة الروسية تراجعت خلال شهر يونيو 2022 إلى الصفر لأول مرة على الإطلاق، إذ تسير لندن على خطوات ثابتة تهدف لمنع استيراد الغاز الطبيعى والنفط من موسكو إلى أن اتخذت القرار بشكل نهائى اليوم.
جدير بالذكر أن روسيا كانت من أكبر موردى النفط المكرر للمملكة المتحدة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية فى فبراير 2022، حيث مثلت نحو 24.1 بالمئة من إجمالى واردات بريطانيا، كما كانت تستورد الأخيرة نحو 5.9 بالمئة من النفط الخام من روسيا، ونحو 4.9 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعى.. وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانيا وكجزء من العقوبات المعلنة ضد موسكو، دفعت لندن المستوردين للبحث عن بدائل لكافة مصادر الطاقة الروسية بما فيها النفط والغاز والفحم.
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