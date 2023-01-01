«القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس تسلم السويد لرئاسة الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السويدى، فى بيان له، إن الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ والقدرة التنافسية الأوروبية ستكون قضايا رئيسية على طاولة الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة المقبلة.

وفى رسالته من بروكسل، قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن السويد تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى اليوم، وسط ترقب لرئاسة سويدية ساخنة، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن العمل لإيجاد ميثاق موحد أو سياسة موحدة أوروبية تجاه الهجرة كانت صعبة فى المرحلة السابقة، وربما سيصبح الأمر مهمة مستحيلة خلال الرئاسة السويدية، والتى تمتد لـ6 أشهر.

وأشار سلامة عطا الله، إلى أن المفوضية الأوروبية تنفذ السياسات وتضع المقترحات، وأن مجلس الاتحاد الأوروبى مجلس سياسى من الدرجة الأولى، ويصل إلى قرارات فى جميع المجالات، فكل مجلس حسب تخصصه فى القطاعات المختلفة،

وأضاف أن المهمة الشاقة هى الدفاع عن هذه القرارات أمام البرلمان الأوروبى، الذى يفترض أن يُصوّت على القرارات التى يعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبى.

كما أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أنه من المفترض أن يعمل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى على التوفيق بين المختلفين، لذلك مطلوب منه أن يكون محايدًا ولا يسهم فى تعثر أو تعطيل القرارات، وإنما يساعد إلى الوصول لحل وسط بين كل الاختلافات والانقسامات.