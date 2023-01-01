تايوان تعرض على الصين المساعدة بعد تفشى كوفيد-19

جدة - نرمين السيد - وقالت تساى- فى رسالتها بمناسبة العام الجديد: "بالنظر إلى وضع الرعاية الإنسانية، فنحن على استعداد لمساعدة المزيد من الناس على التغلب على الجائحة والتمتع بعام جديد صحى وآمن"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايوان نيوز"، اليوم الأحد، على موقعها الإلكترونى.

وأضافت أن "السلام والاستقرار فى مضيق تايوان مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف فى المنطقة، وبما أن الجميع يواجه العديد من التحديات المماثلة فإن التعاون والحوار هما أفضل وسيلة لحل المشاكل المشتركة والحفاظ على السلام".

وقد بدأت الصين، الشهر الماضى، التخلى عن سياسة الإغلاق والاختبارات المكثفة التى وصفت بأنها الأكثر صرامة فى العالم لاحتواء الجائحة، ويعنى هذا التحول انتشار "كوفيد-19" على نحو كبير من دون رادع.

وتابعت رئيسة تايوان أنه "بعد ثلاث سنوات من التعامل مع جائحة "كوفيد-19" والضغوط الاقتصادية والسياسية المختلفة فى عام 2022، تأمل تايوان فى الحصول على عام من الصحة والسلامة والاستقرار الاقتصادى فى عام 2023".

واختتمت تساى رسالتها بالتأكيد على مسؤوليتها فى ضمان استعداد تايوان جيدا للتحديات المقبلة، مشيرة إلى أنه للقيام بذلك ستعطى الأولوية لتعزيز الدفاع الوطنى والضمانات الاقتصادية للحفاظ على تايوان آمنة وسعيدة ومزدهرة فى العام الجديد.