جدة - نرمين السيد - وكانت كرواتيا أعلنت اعتماد العملة الأوروبية الموحدة، ليلة أمس السبت، وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملى جوازات السفر الأوروبية، وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبى قبل نحو عقد من الزمن.
وودعت كرواتيا، الواقعة فى منطقة البلقان، عملتها "الكونا" لتصبح الدولة العشرين فى منطقة اليورو، كما انضمت البلاد إلى منطقة شنجن التى تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها التى وصل عددها إلى 27 دولة.
ويتوقع خبراء أن يساهم اعتماد اليورو فى دعم اقتصاد كرواتيا، الذى يسجل التضخم ارتفاعًا فى أنحاء العالم على وقوع الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلمة لرئيس وزراء كرواتيا بمناسبة انضمام بلاده لـ شنجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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