مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث إطلاق نار بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع الليلة الماضية قرب أحد التجمعات للاحتفال بالعام الجديد، وأنه تم نقل المصابين لتلقى العلاج.

ولم تلق الشرطة القبض على أى مشتبهين على خلفية الحادث، الذى لا تعرف الدوافع خلفه حتى الآن.