جدة - نرمين السيد - وأضافت الممثلة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن 624 شخصا من المدنيين، من بينهم 50 طفلا، أصبحوا ضحايا التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال 2022، حيث أن القصف الأوكرانى أسفر عن مقتل 170 شخصا منهم 21 طفلا، وإصابة 455 آخرين بجروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: 170 قتيلا حصيلة القصف الأوكرانى لـ لوهانسك خلال عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.