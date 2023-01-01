الولايات المتحدة تؤكد وقوفها مع شعب هايتى لاستعادة الأمن وسيادة القانون

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن- فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى بمناسبة عيد هايتى الوطنى، اليوم الأحد- إن عام 2022 كان مليئا بالتحديات لشعب هايتى ولا تزال هايتى تواجه طريقا صعبا فى العام الجديد، مضيفا أن تعاون منظماتنا الإنسانية والدينية والمواطنين الأمريكيين والهايتيين لمواجهة التحديات التى تواجه هايتى يعد بمثابة شهادة على الشراكة الوثيقة بين بلدينا.
وتابع بلينكن قائلا: "معا وفرنا مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف من الهايتيين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائى بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والدعم اللوجستى لمكافحة انتشار الكوليرا" ، قائلا "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب هايتى بمناسبة ذكرى استقلاله وبمناسبة بداية عام جديد".
وكانت هايتى قد طلبت أكتوبر الماضى، رسميا دعمًا عسكريًا خارجيًا لمواجهة أعمال العنف، التى ترتكبها العصابات المنظمة، والتى تسببت فى شلل كامل فى البلاد.
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