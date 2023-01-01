واشنطن: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائنا فى منطقة الخليج

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة تتطلع لأن يحمل العام الجديد المزيد من علاقات التعاون مع الشركاء فى منطقة الخليج.





وقال وربيرج - فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية - إن "العديد من المصالح المشتركة تجمع الولايات المتحدة بدول الخليج خاصة تلك المتعلقة بالأمن والاقتصاد والثقافة". وأضاف: "نحن نتوقع الاستمرار فى تنسيق الجهود المشتركة مع دول الخليج"، مشيرًا إلى أن "هناك تحديات مشتركة تجمع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج وتؤثر على اقتصادنا منها فيروس كورونا والحرب الأوكرانية".

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