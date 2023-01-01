موسكو: تدمير 6 مجموعات تخريب أوكرانية وإحباط هجمات إرهابية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، مؤكدة إحباط خطط أوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل.





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