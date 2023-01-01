السويد: اجتماع دول الاتحاد الأوروبى لبحث استجابة مشتركة للمسافرين من الصين

وقالت الحكومة السويدية فى بيان "تسعى السويد إلى سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبى بأكمله عندما يتعلق الأمر بفرض قيود دخول محتملة"، حسبما أوردت شبكة "يوراكتيف" الإخبارية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن حكومة السويد دعت إلى اجتماع لآلية إدارة الأزمات التابعة للمجلس IPCR يوم الأربعاء المقبل، وقالت "من المهم أن ننفذ بسرعة الإجراءات اللازمة".
وأنهت بكين فجأة سياستها الصارمة "صفر كوفيد"، التى تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة، مما أدى إلى انتشار حالات الإصابة بالمرض، ودفع العديد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى فرض اختبارات كوفيد على المسافرين من الصين.
وانضمت أستراليا اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التى أصبحت تلزم المسافرين من الصين بإبراز اختبار سلبى للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها.
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