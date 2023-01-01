الأمم المتحدة: الأزمة الأوكرانية والمناخ والكوارث الطبيعية أهم أحداث 2022

جدة - نرمين السيد - وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، بدأ عام 2022 بالأزمة الروسية الأوكرانية، عقب إعلان موسكو بدء عملية عسكرية خاصة بدونباس فى فبراير، وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "باسم الإنسانية" من أجل إعادة القوات الروسية إلى قواعدها، وعدم السماح بأن تبدأ فى أوروبا ما يمكن أن يكون أسوأ حرب منذ بداية القرن.

بعد ذلك بأسبوع، أى فى 2 مارس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين "بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسى على أوكرانيا" فى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ويطالب روسيا "بالكف الفورى عن استخدام القوة" ضد الدولة الواقعة فى أوروبا الشرقية، وفى الجلسة الطارئة للجمعية العامة، صوتت 141 دولة لصالح القرار، بينما صوتت خمس دول ضده.. فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وطالب القرار روسيا بالسحب الفورى والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضى أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا، كما أعرب القرار عن الأسف لموقف روسيا المتعلق بوضع مناطق معينة فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك فى أوكرانيا وطالبت روسيا بالتراجع عن قرارها.

على الجانب الإنسانى، استجابت الأمم المتحدة للأزمة بطرق متعددة حتى الآن، حيث سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 7 ملايين و891 ألفا و977 لاجئا من أوكرانيا للحماية المؤقتة أو خطط الحماية الوطنية المماثلة فى أوروبا.

وأكدت الأمم المتحدة، أنه بحلول الصيف، توسطت الأمم المتحدة أيضا فى صفقة لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، تسمى مبادرة "البحر الأسود لنقل الحبوب"، وتحدث الأمين العام أثناء زيارته لميناء أوديسا، فى 19 أغسطس، قائلا "من المؤثر أن أكون هنا فى أوديسا، ومن المهم بشكل خاص أن أكون هنا فى اليوم العالمى للعمل الإنسانى، أصيب هذا الميناء بالشلل لعدة أشهر، كانت السفن مثل هذه الموجودة هنا تبحر فى غضون دقائق محملة بالكامل بالحبوب والبضائع الأخرى، تم قطع خط نقل مهم من سلة الخبز العالمية، مبادرة حبوب البحر الأسود تغير ذلك".

وبشأن الأزمة اليمنية، ذكرت الأمم المتحدة، أن الأمين العام أثنى على الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والحوثيين؛ لاتفاقهم على هدنة لمدة شهرين فى اليمن، بما فى ذلك وقف الهجمات عبر الحدود، وكانت هذه الهدنة هى الأولى فى اليمن على مستوى البلاد منذ ست سنوات.

وعلى الرغم من المساعى الأممية، إلا أن الهدنة لم يتم تجديدها، وقد أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، عن الأسف؛ لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة التى أبرمت، فى 2 أبريل الماضى، وأكد أنه سيواصل جهوده الحثيثة "للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضى قدما".

وذكرت الأمم المتحدة أنه من الأحداث المحزنة التى شهدها عام 2022 مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، فى 11 مايو، بالقرب من مدخل مخيم جنين للاجئين، أثناء تغطيتها لعملية اعتقال نفذتها القوات الإسرائيلية، وفى أعقاب ذلك دعا مسؤولون كبار فى الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح تحقيق فى مقتل الصحفية الفلسطينية، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الصحفيين يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف.

ونظمت الأمم المتحدة مؤتمر "المحيط 2022" فى لشبونة بالبرتغال، فى 27 يونيو، وقال الأمين العام إن العالم يواجه "حالة طوارئ فى المحيط"، وشدد على الحاجة الملحة للاستثمار بشكل مستدام فى الاقتصادات التى تعتمد على البحر، وحث على الالتزام بحماية البحار والحفاظ عليها، وقال إنه يأمل فى أن يمثل مؤتمر المحيط لحظة وحدة بين جميع الدول الأعضاء.

وفى سبتمبر.. استضاف مقر الأمم المتحدة فى نيويورك قمة تحويل التعليم، ودعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2014 ورسولة الأمم المتحدة للسلام ملالا يوسفزاى، فى افتتاح القمة، القادة إلى "عدم تقديم تعهدات صغيرة وشحيحة وقصيرة الأجل"، ولكن بدلا من ذلك "الالتزام بدعم الحق فى إكمال التعليم وإغلاق فجوة التمويل إلى الأبد"، وقالت "يجب أن تستخدموا القوة التى لديكم لاتخاذ إجراء، خصصوا 20 بالمائة من ميزانياتكم للتعليم، ينبغى على البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة المساعدات وإلغاء الديون ووضع نظام ضريبى عالمى عادل حتى تتمكن البلدان ذات الدخل المنخفض من إنفاق المزيد على تعليم الفتيات".

وفى 20 سبتمبر، تم افتتاح أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة فى نيويورك، وقال الأمين العام إن "العالم فى ورطة كبيرة، والانقسامات تزداد عمقا، وأوجه عدم المساواة تتسع، والتحديات تنتشر أبعد".

وفى محاولة للتصدى لتغير المناخ، استضافت الأمم المتحدة مؤتمرا معنيا بتغير المناخ (COP27) فى نوفمبر بشرم الشيخ، وبعد مفاوضات مكثفة، توصلت الدول المشاركة فى المؤتمر إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية تمويل لتعويض المتضررين عن "الخسائر والأضرار" الناجمة عن الكوارث التى يسببها المناخ.. وقال جوتيريش:"أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله فى الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون كافيا، لكنه إشارة سياسية تمس الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المهدومة.

واستمرت جائحة كورونا (كوفيد-19) خلال عام 2022، وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، فى سبتمبر، إن "الجائحة لم تنته بعد، لكن النهاية تلوح فى الأفق".

بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أيضا أن تفشى مرض جدرى القردة- الذى سميّ فى ما بعد بـ (MPOX)- على مستوى العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأكدت الأمم المتحدة أن عام 2022 تميز بكوارث طبيعية، مثل إعصار "أمناتى" المدارى، وهو رابع عاصفة استوائية تضرب مدغشقر فى بداية العام، وكذلك فيضانات باكستان، وفى تصريحات أدلى بها عقب جولة ميدانية فى المناطق المنكوبة بالفيضانات، فى 10 سبتمبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد رأيت العديد من الكوارث الإنسانية فى العالم، لكننى لم أر قط مذبحة مناخية بهذا الحجم.. ببساطة تخوننى الكلمات لوصف ما رأيته اليوم: منطقة غمرتها المياه تبلغ ثلاثة أضعاف المساحة الإجمالية لبلدى، البرتغال".

وعلى مدار عام 2022، قامت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة بتوسيع نطاق مساعداتها فى القرن الإفريقى مع ارتفاع مستويات الجوع بعد موجات الجفاف المتتالية، والتهديد بالمجاعة الذى يلوح فى الأفق، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بحلول أغسطس، انزلق تسعة ملايين شخص إضافى إلى حالة انعدام الأمن الغذائى الشديدة فى إثيوبيا وكينيا والصومال منذ بداية العام، مما ترك 22 مليون شخص يكافحون فى سبيل الحصول على ما يكفى من الغذاء.

وذكرت الأمم المتحدة أنه تم الإعلان عن تفشى الكوليرا فى سوريا، فى 10 سبتمبر 2022، حيث خلّف فى سوريا أكثر من 20 ألف حالة مشتبه بها، تعانى الإسهال المائى الحاد، وعشرات الوفيات المرتبطة بالكوليرا منذ بدايته، وبعد ذلك بنحو شهر، تم تأكيد أول حالة إصابة بالكوليرا فى لبنان، فى 5 أكتوبر، وهى الأولى فى البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبا.

وفى إطار استجابة منظمة الصحة العالمية الطارئة لتفشى الكوليرا فى لبنان، وصلت الشحنة الأولى من مجموعات الكوليرا (الأدوية والمستلزمات) خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى من مركز منظمة الصحة العالمية فى دبى فى محاولة لدعم جهود وزارة الصحة العامة للسيطرة على تفشى الكوليرا.