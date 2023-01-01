بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 8.83 مليون لاجئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و831 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 من فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 14 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس السبت، فيما غادر نحو 15 ألفا آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالى العائدين أكثر من 7 ملايين شخص. يشار إلى أن بولندا مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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