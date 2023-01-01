سول: جيشنا سيبنى وضعية الاستعداد العسكرى للرد على أى استفزازات شمالية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن الجيش سيبنى وضعية الاستعداد العسكرى للرد بشدة على أى استفزازات كورية شمالية متماثلة أو غير متماثلة، والعزم على عدم التردد حتى فى خوض الحرب.





وحذرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - من أن أى محاولة من جانب كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدى إلى "نهاية" نظامها، بعد أن دعا الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون، إلى زيادة "هائلة" فى الترسانة النووية للبلاد. وحثت الوزارة كوريا الشمالية على الوقف الفورى لدفعها لتطوير قوتها النووية والعودة لمسار نزع السلاح النووى، داعية بيونج يانج إلى أن تدرك بوضوح أن تصحيح المسار بهذا الشكل سيكون "الطريقة الوحيدة" لتحسين معيشة شعبها. وشددت الوزارة على أنها ستردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وترد عليها، من خلال تعزيز نظام البلاد الدفاعى "ثلاثى المحاور" بشكل كبير، حيث يتكون النظام ثلاثى المحاور من منصة الضربة الوقائية "كيل تشين"، والعقاب الهائل والانتقام الكورى "KMPR"، وهو برنامج لاستهداف قيادة الخصم فى حالة الطوارئ، ونظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى "KAMD".

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