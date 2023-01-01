«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الأوكرانية حرمت أثينا من 8 مليارات دولار سنويا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد، أن ما تشهده اليونان من ارتفاع فى التضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة فى البلد الأوروبى، لاسيما وأن اليونان كانت تعانى من أزمة الديون.





وقال الدكتور عبداللطيف درويش، خلال تصريحات من أثينا لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن اليونان كانت تعانى على مدار عدة سنوات بسبب الديون، ما أدى لحدوث أزمة بنكية حقيقية هناك، وأنه تم الانتهاء منها بدعم أوروبى واتباع لسياسة التقشف.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه بمجرد الانتهاء من أزمة الديون، جاءت كورونا وأثرت على قطاع السياحة التى تعتمد عليه بشكل كبير، لافتًا إلى أنه من بعدها وقعت الأزمة الروسية الأوكرانية، فتأثر الاقتصاد اليونانى الذى كان يعتمد بصورة رئيسية على السياحة الروسية، إذ تدر تلك العوائد السياحة دخلاً قدره 8 مليارات دولار سنويًا لخزينة اليونان.

وتوقع الدكتور عبداللطيف درويش، أن اليونان ستواجه ضغوطًا هذا العام، نتيجة العجز والأزمات الاقتصادية التى يشهدها الاتحاد الأوروبى.