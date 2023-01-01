قادة دول عربية يعزون فى وفاة بابا الفاتيكان السابق

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد أن نائب الرئيس الإماراتى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بعث برقية تعزية مماثلة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وفى سياق متصل بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تعزية ومواساة إلى قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان فى وفاة البابا السابق ابنديكتوس السادس عشر.

وأعرب العاهل البحرينى فى البرقية ، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية ،عن خالص تعازيه وصادق المواساة لبابا الفاتيكان ولأسرة وذوى الفقيد ولشعوب العالم الصديقة، راجيا للفقيد لراحل الرحمة والمغفرة،مشيدا فى البرقية بجهود وإسهامات الفقيد الراحل فى نشر وتعزيز ثقافة السلام والمحبة والتعايش السلمى بين شعوب العالم.

كما عزى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، بوفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر،وقال السودانى فى بيان ، وفقا لوكالة الانباء العراقية "واع"، إن العالم يودع بحزن، قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر"، مبينا لقد كرس الراحل جهده بتفان لنشر السلام والمحبة والتعايش بين البشر، بمختلف أممهم وأديانهم وأعراقهم وعقائدهم الإنسانية".

وأضاف عزاؤنا أن القيم التى تعمل عليها هذه الشخصيات المعطاءة باقية، وأن منهج الوسطية والاعتدال بات مثلا إنسانيا أعلى بفضل جهودهم وإخلاصهم".