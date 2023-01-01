قتلى ومصابون إثر تدافع داخل مركز تسوق فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام محلية فى أوغندا، قالت الشرطة الأوغندية، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا خلال تدافع في فريدوم سيتى مول، بمدينة كمبالا، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

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