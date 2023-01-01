العالم اليوم - وفقا لتقليد قديم.. باكستان والهند تتبادلان "القائمة نووية"

انتم الان تتابعون خبر وفقا لتقليد قديم.. باكستان والهند تتبادلان "القائمة نووية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 01:20 مساءً - أعلنت باكستان أنها سلمت قائمة بالمنشآت والمرافق النووية الموجودة لديها إلى البعثة الهندية في إسلام آباد، الأحد، بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين الخصمين النوويين.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان إن "قائمة المنشآت والمرافق النووية في باكستان سُلمت رسميا إلى ممثل المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد بوزارة الخارجية اليوم".

وأوضحت أنه بموجب اتفاق موقع بين الجانبين في 1988، يتم تبادل القوائم سنويا في الأول من يناير، وأضافت أن الهند هي الأخرى سلمت قائمة إلى البعثة الباكستانية في نيودلهي.

ولم يتوقف تقليد تبادل القوائم منذ الأول من يناير 1992.

وكثفت باكستان مؤخرا بدعم من الصين استخدامها للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

واختبرت باكستان أسلحة نووية رسميا للمرة الأولى في عام 1998، وطورت منذ ذلك الحين مخزونا كبيرا من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وهو الأمر ذاته الذي فعلته الهند.

وفي بيان منفصل، قالت الخارجية الباكستانية إن البلدين تبادلا أيضا قائمة بأسماء مواطني كل بلد المحتجزين في سجون البلد الآخر.

وورد في البيان أن القائمة شملت 705 سجناء هنود محتجزين في باكستان، من بينهم 51 مدنيا و654 صيادا.

وأضاف البيان أن الحكومة الهندية أيضا شاركت مع البعثة الباكستانية في نيودلهي قائمة بأسماء 434 سجينا باكستانيا في الهند، من بينهم 339 مدنيا و95 صيادا.

وطلبت باكستان تسليم 51 سجينا من المدنيين و94 صيادا وإعادتهم إلى الوطن بعد أن أدوا فترة عقوبتهم، كما قدمت أيضا طلبا لترتيب زيارات تواصل خاصة من القنصليات مع 56 سجينا مدنيا.

وغالبا ما يُلقى القبض على صيادين من كلا البلدين حينما يجرفهم التيار إلى داخل مياه البلد الآخر الإقليمية.

جدير بالذكر أن الجارتان خاضتا 3 حروب ودخلتا في عدة مناوشات عسكرية خلال السنوات الماضية.