العالم اليوم - حرب أوكرانيا تستعر مع بدء 2023.. هجمات روسية واسعة بالمسيرات

انتم الان تتابعون خبر حرب أوكرانيا تستعر مع بدء 2023.. هجمات روسية واسعة بالمسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 01:20 مساءً - واصلت رحى الحرب دورانها في أوكرانيا، مع حلول العام الجديد، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، وسط تكثيف للهجمات الروسية، بينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، التصدي لعشرات الطائرات المسيرة التي أطلقها الجيش الروسي.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 45 طائرة مسيرة روسية من طراز "كاميكازي"، خلال الليل.

وأضاف بيان صادر عن القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت مدينة كييف، بطائرات بدون طيار في الساعات الأولى من 1 يناير.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، في تقريرها الصباحي، إلى تأثر البنية التحتية في مناطق مثل تشيرنيهيف وسومي وكييف وخميلنيتسكي ودونتسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون من جراء الهجمات الروسية.

وذكرت أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية هجمات بـ 31 صاروخا و12 ضربة جوية وأطلقت أكثر من 70 طلقة مضادة للطائرات.

وأضافت أن التهديد بضربات جوية وصاروخية ما يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى صد هجمات روسية على عدة محاور في دونتسك ولوغانسك.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فإنه في 30 ديسمبر بلغت خسائر القوات الروسية 160 جريحا وتم تدمير 10 من الوحدات العسكرية من مختلف الأنواع.

قتلى في لوغانسك

أسفر قصف أوكراني على مستشفى في مدينة بيرفومايسك بمقاطعة لوغانسك التي تسيطر عليها القوات الموالية لروسيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وقالت مسؤولة في المستشفى المستهدف لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن العدد مرشح للارتفاع، موضحة أن "هناك مرضى وعاملين بالمستشفى من بين القتلى".

وفي وقت سابق، أفاد عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياجين بأن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ "هيمارس".