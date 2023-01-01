العالم اليوم - البطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 01:20 مساءً - ارتفع معدل البطالة في الهند خلال شهر ديسمبر إلى 8.3 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا، مقابل 8.00 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، الأحد، أن معدل البطالة في الحضر قد ارتفع إلى 10.09 بالمئة في ديسمبر، مقابل 8.96 بالمئة في الشهر السابق، بينما انخفض معدل البطالة في القرى إلى 7.44 بالمئة مقابل 7.55 بالمئة.

وقال ماهيش فياس المدير التنفيذي للمركز إن الارتفاع في معدل البطالة ليس "سيئا مثلما قد يبدو"، إذ أنه يأتي على خلفية زيادة صحية في معدل المشاركة في القوى العاملة، التي ارتفعت إلى 40.48 بالمئة في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى في 12 شهرا.

وذكر فياس لرويترز: "الأهم هو أن معدل العمالة ارتفع في ديسمبر إلى 37.1 بالمئة وهو من جديد أعلى مستوى منذ يناير 2022".

ويظل احتواء التضخم وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يدخلون إلى سوق العمل من أكبر التحديات لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024.

وأظهرت بيانات ربع سنوية منفصلة جمعها مكتب الإحصاءات الوطني ونشرها في نوفمبر أن معدل البطالة في الهند تراجع إلى 7.2 بالمئة في الربع من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 7.6 بالمئة في الربع السابق.