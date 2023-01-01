رئيس كولومبيا يعلن وقف إطلاق النار مع منشقى «فارك» وتجار المخدرات

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس بيترو- فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن عملية وقف إطلاق النار يمكن تمديدها حسب التقدم المحرز فى عملية مفاوضات السلام، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الأحد.
وأضاف الراديو أن هذا الإعلان يعد أحد التزامات حملة الرئيس الكولومبى المنتخب، فى شهر يونيو الماضى.
يذكر أن كولومبيا تشهد منذ أكثر من 50 عاما نزاعا مسلحا بين الدولة ومجموعات مختلفة من الميليشيات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات.
وكانت مجموعة من المتمردين المسلحين، الذين رفضوا التوقيع على اتفاق سلام عام 2016 فى كولومبيا، أعلنوا وقف إطلاق النار من جانب واحد حتى بداية العام الجديد، وذلك وفقا لما أعلنه مفوض السلام فى البلاد. وتأتى هذه التطورات بعد أيام من إعلان آخر جماعة متمردة فى البلاد، والتى تطلق على نفسها اسم "جيش التحرير الوطنى" عن هدنة، بينما تجرى مفاوضات سلام فى كاراكاس بفنزويلا.
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